La proposta di Crisanti: «Lockdown a Natale per resettare il sistema». Conte: «Dipenderà dal comportamento dei cittadini» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Un reset del sistema con un Lockdown natalizio. La proposta del professor Andrea Crisanti parla di un isolamento totale verso il quale potremmo dirigerci per alleggerire «un sistema ormai saturo». Una soluzione, quella descritta dal virologo dell'Università di Padova, mirata ad abbassare la trasmissione del virus e ad aumentare l'attività di contact tracing. «Prendiamo come esempio la Gran Bretagna», ha continuato lo scienziato in collegamento con Studio 24 di RaiNews24, «che ha deciso di fare Lockdown durante le vacanze scolastiche». L'esperto dell'Iss: «In due settimane 100 morti al giorno». Crisanti, allarme sugli anziani ...

