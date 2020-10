La Amazon del Medio Oriente fondata da un ragazzo greco finisce alla tedesca Delivery Hero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da cento ordini al giorno a decine di migliaia in cinque paesi del mondo. La start up greca InstaShop è diventata in cinque anni il più grande mercato alimentare online del Medio Oriente. Con tre semplici click e si prenota e si riceve il proprio ordine in pochi minuti o a un orario prestabilito. La start up, che ha la sede a Dubai, a fine agosto è stata acquistata dal colosso tedesco Delivery Hero – il gruppo di Deliveroo e Foodora – per 360 milioni di dollari. Il fondatore della start up si chiama Giannis Tsioris. Da Amsterdam, dove ha lavorato come dipendente privato, è riuscito ad avviare la propria attività a Dubai all’età di 28 anni. L’applicazione per la consegna di generi alimentari in Medio Oriente è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da cento ordini al giorno a decine di migliaia in cinque paesi del mondo. La start up greca InstaShop è diventata in cinque anni il più grande mercato alimentare online del. Con tre semplici click e si prenota e si riceve il proprio ordine in pochi minuti o a un orario prestabilito. La start up, che ha la sede a Dubai, a fine agosto è stata acquistata dal colosso tedesco– il gruppo di Deliveroo e Foodora – per 360 milioni di dollari. Il fondatore della start up si chiama Giannis Tsioris. Da Amsterdam, dove ha lavorato come dipendente privato, è riuscito ad avviare la propria attività a Dubai all’età di 28 anni. L’applicazione per la consegna di generi alimentari inè stata ...

