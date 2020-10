Juventus-Napoli | Pippo Baudo | “Vittoria bianconera ingiusta | da conquistare sul campo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Non sottoscrivo affatto questa vittoria, non mi piace. Le vittorie vanno conquistate sul campo di gioco e giocando. Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile. Ilha fatto opposizione e spero che venga accettata“. Queste sono le recenti dichiarazioni di, storico presentatore televisivo italiano e tifoso della, intervenuto recentemente ai microfoni dell’Adnkronos relativamente al successo a tavolino dei bianconeri sul, nel match valido per la terza giornata della Serie A 2020/2021.