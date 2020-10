Edilizia Scolastica: i 5 Stelle fanno chiarezza sui fondi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Edilizia Scolastica, fondi dal Governo per la Campania e la Provincia di Salerno. I parlamentari del MoVimento 5 Stelle Luisa Angrisani, Virginia Villani, Nicola Provenza, insieme agli altri senatori e deputati Salernitani, intervengono dopo la nota stampa del Pd salernitano e del Deputato Piero De Luca sul tema: “I fondi erogati dal nostro Governo per l’Edilizia Scolastica non devono essere usati come slogan elettorale, millantando su un impegno inesistente: avere scuole sicure è un diritto, non un privilegio. Non mi meraviglia l’atteggiamento del deputato Piero De Luca e del Pd locale che stanno tentando di prendersi il merito dell’egregio lavoro svolto dal ministro Lucia Azzolina sulla sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dal Governo per la Campania e la Provincia di Salerno. I parlamentari del MoVimento 5Luisa Angrisani, Virginia Villani, Nicola Provenza, insieme agli altri senatori e deputati Salernitani, intervengono dopo la nota stampa del Pd salernitano e del Deputato Piero De Luca sul tema: “Ierogati dal nostro Governo per l’non devono essere usati come slogan elettorale, millantando su un impegno inesistente: avere scuole sicure è un diritto, non un privilegio. Non mi meraviglia l’atteggiamento del deputato Piero De Luca e del Pd locale che stanno tentando di prendersi il merito dell’egregio lavoro svolto dal ministro Lucia Azzolina sulla sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ...

Riunito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica

Risorse mirate e procedure snelle anche oltre l'emergenza. È tornato a riunirsi questa mattina, in videoconferenza, l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, con l'intervento della viceministra dell'I ...

