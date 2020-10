Covid | scoperta la truffa dei tamponi Nas | “Pericolo per diffusione epidemia”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladeiscaduti: maxi operazione a Napoli. Martedì il N.A.S. Carabinieri di Napoli, coadiuvato da militari dei Comandi Provinciali di Napoli e Caserta, ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli a carico di personaggi e società orbitanti nel settore sanitario. A quanto si apprende i destinatari del provvedimento sono indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati died esercizio abusivo della professione sanitaria, tendenti all’irregolare esecuzione dirino-faringei nell’ambito della emergenza sanitaria da-19. Il Comando provinciale partenopeo dell’Arma svela i particolari dell’importante operazione: “Le attività ...

