Covid, record di contagi nel Regno Unito: 'Quasi 20mila nelle ultime 24 ore'. I morti sono 137 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quasi 20mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un nuovo record giornaliero: non è solo l'Italia in questi giorni ad avere a che fare con la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Oggi il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)nuovi positivi24 ore, un nuovogiornaliero: non è solo l'Italia in questi giorni ad avere a che fare con la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Oggi il ...

fattoquotidiano : Covid, record di casi in Olanda: quasi 7.400. A Londra “pronte nuove restrizioni”. Parigi, “intensive piene all’80%… - Agenzia_Ansa : #Covid, in Gran Bretagna ancora record, sfiorati i 20mila casi in 24 ore #ANSA - petergomezblog : Covid, record di casi in #Olanda: quasi 7.400. A #Londra “pronte nuove restrizioni”. #Parigi, “intensive piene all’… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la sera al… - sagri976 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gb ancora record: sfiorati i 20mila nuovi casi in 24 ore #coronavirus -