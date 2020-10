Cleopatra, Gal Gadot e Andrea Pennacchi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Qualsiasi attore può recitare qualunque parte, talento permettendo, oppure no? È una questione molto discussa, ultimamente, ma qui si hanno le idee chiare Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Qualsiasi attore può recitare qualunque parte, talento permettendo, oppure no? È una questione molto discussa, ultimamente, ma qui si hanno le idee chiare

AnnalisaChirico : L'attrice israeliana Gadot contestata perché un'ebrea non può recitare nei panni di Cleopatra. L'antisemitismo semp… - ilpost : Cleopatra, Gal Gadot e Andrea Pennacchi - MaurizioARicci : RT @AnnalisaChirico: L'attrice israeliana Gadot contestata perché un'ebrea non può recitare nei panni di Cleopatra. L'antisemitismo sempre… - IOdonna : Gal Gadot sarà Cleopatra al cinema. Ma scoppiano le polemiche sul colore della sua pelle - whenredisblack : RT @AnnalisaChirico: L'attrice israeliana Gadot contestata perché un'ebrea non può recitare nei panni di Cleopatra. L'antisemitismo sempre… -