Claudio Mencacci | Negazione | paura e rabbia Gli italiani davanti alla seconda ondata

"Con la pandemia ci attendiamo 150.000 nuovi casi di depressione grave, con il 63 per cento degli italiani che ha avuto sintomi psichici durati più di quindici giorni". Lo psichiatra Claudio Mencacci a colloquio con HuffPost spiega gli effetti sulla psiche della seconda ondata. paura, Negazione e rabbia vengono sperimentate ormai quotidianamente da una popolazione alle prese con le nuove misure di contenimento del virus. Limiti ora percepiti come indigesti, che proiettano a data da destinarsi l'orizzonte spensierato della normalità e del divertimento a cui si era abituati prima di quel maledetto evento periodizzante, sintetizzato nell'acronimo Covid-19. Nella fase-uno, chi ha avuto la fortuna di non ...

Lo psichiatra Claudio Mencacci a colloquio con HuffPost spiega gli effetti sulla psiche della seconda ondata. Paura, negazione e rabbia vengono sperimentate ormai quotidianamente da una popolazione ...

Entro l'anno 11 mila depressi in Lombardia a causa del covid

A lanciare l'allarme Claudio Mencacci, direttore del Comitato tecnico scientifico della 'Fondazione Onda. Milano preoccupa: "Nei contesti cittadini il rischio aumenta del 12%". Già 450 mila soffrono d ...

