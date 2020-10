Bozza Nadef, Recovery fund anche per riforme fisco e PA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Utilizzare le risorse de Recovery fund anche per "avviare la predisposizione di riforme, a partire da quella fiscale e della Pubblica Amministrazione" oltre che per aumentare gli investimenti e le spese per formazione e ricerca. E' quanto chiede la maggioranza al governo nella Bozza di risoluzione alla Nadef che sarà esaminata al Senato. Il documento impegna il governo "ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal pacchetto NGEU, tra cui quelle dei fondi React-EU, Sviluppo Rurale e RRF, al fine di: finanziare l'aumento degli investimenti; incrementare la spesa per ricerca, anche attraverso azioni volte a sostenere i giovani ricercatori, e, in particolare in tema di ricerca biomedica, adottare misure di detassazione che prevedano la riduzione dell'IVA su ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Utilizzare le risorse deper "avviare la predisposizione di, a partire da quella fiscale e della Pubblica Amministrazione" oltre che per aumentare gli investimenti e le spese per formazione e ricerca. E' quanto chiede la maggioranza al governo nelladi risoluzione allache sarà esaminata al Senato. Il documento impegna il governo "ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal pacchetto NGEU, tra cui quelle dei fondi React-EU, Sviluppo Rurale e RRF, al fine di: finanziare l'aumento degli investimenti; incrementare la spesa per ricerca,attraverso azioni volte a sostenere i giovani ricercatori, e, in particolare in tema di ricerca biomedica, adottare misure di detassazione che prevedano la riduzione dell'IVA su ...

MichelaRoi : RT @francescagraz1: M5S nel caos, per il Pd ora esame di maturità : su di esso gravano grandi responsabilità . Per settimane a parlare di ab… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: M5S nel caos, per il Pd ora esame di maturità : su di esso gravano grandi responsabilità . Per settimane a parlare di ab… - francescagraz1 : M5S nel caos, per il Pd ora esame di maturità : su di esso gravano grandi responsabilità . Per settimane a parlare d… - InvestimentiBNP : Dpcm, bozza decreto anti-COVID: obbligo mascherine all'aperto, sanzioni fino a 1000 euro. In Nadef ipotesi lockdown… - rinnovabiliit : ?? #Nadef: Sarà parte del nostro Recovery, e verrà inserita nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Prev… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza Nadef Bozza Nadef, che cosa farĂ il governo su fisco, pensioni, debito e non solo Startmag Web magazine Bozza Nadef, Recovery fund anche per riforme fisco e PA

E’ quanto chiede la maggioranza al governo nella bozza di risoluzione alla Nadef che sarà esaminata al Senato. Il documento impegna il governo “ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal ...

Scostamento bilancio 22 mld per la Manovra 2021: cos'è come funziona

Lo scostamento da 22 miliardi di euro dovrĂ essere approvato entro domani 15 ottobre, con maggioranza assoluta da entrambe i rami del Parlamento italiano ...

E’ quanto chiede la maggioranza al governo nella bozza di risoluzione alla Nadef che sarà esaminata al Senato. Il documento impegna il governo “ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal ...Lo scostamento da 22 miliardi di euro dovrà essere approvato entro domani 15 ottobre, con maggioranza assoluta da entrambe i rami del Parlamento italiano ...