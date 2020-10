Bimbo di 2 anni muore dopo essere rimasto intrappolato nella corda della tenda giocando sul divano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un bambino inglese di appena due, Cobie Grinshaw ,è mortoimpigliatodi una finestra in casa sua a Looe, in Cornovaglia. La tragedia risale al 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

"Ricordare, commemorare, è il primo passo per impedire che la tragedia non si debba più ripetere". Lo ha detto Franco Manes, presidente del Celva, intervenuto questo pomeriggio a Palazzo regionale dur ...PERUGIA - Lascia da solo in casa il figlio di due anni e viene denunciato oer abbandono di minore. ll personale del reparto volanti della questura di Perugia è intervenuto nei ...