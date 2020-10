Benevento, Lapadula: “Dentro di me sangue peruviano. A Inzaghi ruberei…” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo la retrocessione con il Lecce, Gianluca Lapadula si è rimesso in gioco col Benevento. Il bomber classe 1990 spera di contribuire ad una buona stagione delle Streghe e per farlo è pronto a tutto anche a... rubare i segreti di chi, di gol, decisamente se ne intende. Il suo mister Filippo Pippo Inzaghi.Intervistato da Sky, il centravanti si è raccontato a 36o°. Dalla Nazionale al rapporto col tecnico giallorosso.Lapadula si raccontacaption id="attachment 1036617" align="alignnone" width="507" Lapadula (getty images)/caption"Arrivo al Benevento nella mia migliore condizione fisica, non ho alcun problema e questo mi dà sicurezza e serenità. Poi ho tanta voglia di recuperare il tempo perso ed è un percorso iniziato l'anno scorso a Lecce, dove ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo la retrocessione con il Lecce, Gianlucasi è rimesso in gioco col. Il bomber classe 1990 spera di contribuire ad una buona stagione delle Streghe e per farlo è pronto a tutto anche a... rubare i segreti di chi, di gol, decisamente se ne intende. Il suo mister Filippo Pippo.Intervistato da Sky, il centravanti si è raccontato a 36o°. Dalla Nazionale al rapporto col tecnico giallorosso.si raccontacaption id="attachment 1036617" align="alignnone" width="507"(getty images)/caption"Arrivo alnella mia migliore condizione fisica, non ho alcun problema e questo mi dà sicurezza e serenità. Poi ho tanta voglia di recuperare il tempo perso ed è un percorso iniziato l'anno scorso a Lecce, dove ...

ItaSportPress : Benevento, Lapadula: 'Dentro di me sangue peruviano. A Inzaghi ruberei...' - - ottopagine : Benevento, Lapadula: 'Inzaghi ha alimentato un fuoco in me' #Benevento - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Lapadula, anima e corpo per il Perù: l'intervista - zurichbound : RT @SkySport: Lapadula, anima e corpo per il Perù: l'intervista - SkySport : Lapadula, anima e corpo per il Perù: l'intervista -