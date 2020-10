Azzolina sui contagi a scuola insiste a snocciolare cifre infinitesimali Ma la cronaca racconta ben altro video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non c’è niente da fare: suilaa rivendicare scelte e criteri adottati dal suo ministero in accordo col governo di cui è emanazione. Ancora una volta ieri, in veste di ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La 7. E a dispetto di tutto e di tutti. Con interi istituti chiusi per iquando ancora non sono arrivati in moltissimi plessi i banchi monoposto, e dunque le misure di prevenzione ancora non del tutto attuabili. Con l’assegnazione di supplenti ancora in via di definizione. Col corpo docente in difficoltà. Famiglie in apprensione. Trasporto pubblico al collasso. Eppure, per la titolare del dicastero di viale Trastevere, il sistemafunziona. E per lei va tutto ...