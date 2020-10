Allerta meteo nel Lazio, temporali in arrivo e forti raffiche di vento: ecco quando, tutte le info (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora Allerta meteo nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo che prevede per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre, e per le successive 24-36 ore Allerta gialla idrogeologica per temporali e forte vento su tutte le zone. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali e tendenza a ruotare dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Per domani, giovedì 15 ottobre, l’avviso meteo prevede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancoranel. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avvisoche prevede per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre, e per le successive 24-36 oregialla idrogeologica pere fortesule zone. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate edi. Inoltre, si prevedono venti daa burrasca dai quadranti meridionali e tendenza a ruotare dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Per domani, giovedì 15 ottobre, l’avvisoprevede ...

