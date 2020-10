Vaticano, al via processo su abusi nel seminario dei chierichetti (Di martedì 13 ottobre 2020) Si apre domani, mercoledì 14 ottobre, la prima udienza di un processo in Vaticano per accertare le accuse di abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel Preseminario Pio X, a pochi passi da San Pietro. L'udienza avrà inizio, alla presenza della stampa, alle 9.30 nel Tribunale dello Stato Città del Vaticano. Sul banco degli imputati due sacerdoti, don Gabriele Martinelli e di don Enrico Radice, accusati il primo abusi, il secondo, rettore del Preseminario all`epoca dei fatti, di favoreggiamento, ai danni di un giovane ospite del preseminario.Le indagini erano state avviate nel novembre del 2017 a seguito di notizie divulgate dal giornalista Gianluigi Nuzzi nel libro "Peccato originale", al quale seguirono poi le trasmissioni televisive ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020) Si apre domani, mercoledì 14 ottobre, la prima udienza di uninper accertare le accuse disessuali che sarebbero avvenuti nel PrePio X, a pochi passi da San Pietro. L'udienza avrà inizio, alla presenza della stampa, alle 9.30 nel Tribunale dello Stato Città del. Sul banco degli imputati due sacerdoti, don Gabriele Martinelli e di don Enrico Radice, accusati il primo, il secondo, rettore del Preall`epoca dei fatti, di favoreggiamento, ai danni di un giovane ospite del pre.Le indagini erano state avviate nel novembre del 2017 a seguito di notizie divulgate dal giornalista Gianluigi Nuzzi nel libro "Peccato originale", al quale seguirono poi le trasmissioni televisive ...

repubblica : Vaticano, il Papa: 'Non si può servire Dio e la ricchezza. Via i mercanti dal tempio' - emilioftorsello : Cartolina da #Roma. Ecco il decoro nella Roma di @virginiaraggi. Questa sera in via delle Fornaci. A due passi dal… - ziolions4219 : Il Vescovo Maniago: 'Il nuovo messale un dono prezioso nel solco del Vaticano II' - MarcoMancio82 : Il Vescovo #Maniago: 'Il nuovo #messale un dono prezioso nel solco del Vaticano II' @diocesidiroma - MonseTalleyrand : Oggi via web riunione d'urgenza del 'C6': sul tavolo finanze e riforma della Curia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano via Vaticano, al via processo su abusi nel seminario dei chierichetti askanews Vaticano, al via processo su abusi nel seminario dei chierichetti

Città del Vaticano, 13 ott. (askanews) - Si apre domani, mercoledì 14 ottobre, la prima udienza di un processo in Vaticano per accertare le accuse di abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel Presemin ...

Suore danno in comodato d'uso al Papa una casa per pellegrini da destinare ai migranti

Città del Vaticano – In via della Pisana, a Roma, una ex casa di pellegrini nata durante il Giubileo quando i flussi di turisti erano massicci di proprietà di ...

Città del Vaticano, 13 ott. (askanews) - Si apre domani, mercoledì 14 ottobre, la prima udienza di un processo in Vaticano per accertare le accuse di abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel Presemin ...Città del Vaticano – In via della Pisana, a Roma, una ex casa di pellegrini nata durante il Giubileo quando i flussi di turisti erano massicci di proprietà di ...