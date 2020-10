Uomini e Donne: La Rivelazione di Roberta su Davide! (Di martedì 13 ottobre 2020) Uomini e Donne: intervistata dal Magazine ufficiale del programma, Roberta Di Padua parla dell’interesse verso Davide Donadei e ammette alcuni dettagli sul suo rapporto con il tronista. Ecco le parole della dama del Trono Over! A Uomini e Donne, con il mescolamento tra Trono Classico ed Over, i corteggiatori e le corteggiatrici hanno avuto modo di conoscere i cavalieri e le dame del parterre. Allo stesso tempo, è anche possibile che un tronista inizi a frequentare una dama del Trono Over. Dopo quanto accaduto con il triangolo tra Lucrezia, Armando e Gianluca, anche tra Davide e Roberta potrebbe presto accadere qualcosa. È stata proprio lei a confermarlo, parlando al Magazine di Uomini e Donne. Uomini e ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 13 ottobre 2020): intervistata dal Magazine ufficiale del programma,Di Padua parla dell’interesse verso Davide Donadei e ammette alcuni dettagli sul suo rapporto con il tronista. Ecco le parole della dama del Trono Over! A, con il mescolamento tra Trono Classico ed Over, i corteggiatori e le corteggiatrici hanno avuto modo di conoscere i cavalieri e le dame del parterre. Allo stesso tempo, è anche possibile che un tronista inizi a frequentare una dama del Trono Over. Dopo quanto accaduto con il triangolo tra Lucrezia, Armando e Gianluca, anche tra Davide epotrebbe presto accadere qualcosa. È stata proprio lei a confermarlo, parlando al Magazine die ...

pdnetwork : Da oggi Facebook vieta i contenuti che negano l'Olocausto. Una decisione di civiltà, perché l'odio e l'orrore che s… - repubblica : Da gennaio ad agosto di quest’anno, 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro. Uno ogni 8 ore. Abbia… - vladiluxuria : “Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini” questo il manifesto per il diritto #transgender al rispet… - mammasi68 : RT @mat_brandi: La disinformazione dei media italiani lavora per creare milioni di servi. Combattere per la nostra sovranità significa esse… - Laura96068189 : Io dico che Twitter si potrebbe chiamare IL CLUB DELLE 30enni,dalle foto che mostrate,sia maschi che donne,sembrate… -