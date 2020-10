Una brutale seconda ondata: 41 morti, quasi 6mila positivi. Ricoveri e intensive, le cifre sono inquietanti (Di martedì 13 ottobre 2020) Si impenna di nuovo la curva dei contagi da coronavirus in Italia dopo la piccola battuta d'arresto dovuta al solito effetto-domenica. Stavolta i tamponi sono risaliti oltre quota 100mila e di conseguenza sono aumentati anche i nuovi casi: il bollettino di martedì 13 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.901 contagi su 112.544 tamponi analizzati, a fronte di 41 morti e di 1.428 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 87.193: di questi 81.603 sono asintomatici o comunque si trovano in isolamento domiciliare. I numeri ospedalieri continuano però a crescere senza sosta e non possono far dormire sonni tranquilli: i ricoverati con sintomi sono aumentati a 5.076 (+255), mentre quelli in terapia intensiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Si impenna di nuovo la curva dei contagi da coronavirus in Italia dopo la piccola battuta d'arresto dovuta al solito effetto-domenica. Stavolta i tamponirisaliti oltre quota 100mila e di conseguenzaaumentati anche i nuovi casi: il bollettino di martedì 13 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.901 contagi su 112.544 tamponi analizzati, a fronte di 41e di 1.428 guariti. Gli attualmentesaliti a 87.193: di questi 81.603asintomatici o comunque si trovano in isolamento domiciliare. I numeri ospedalieri continuano però a crescere senza sosta e non posfar dormire sonni tranquilli: i ricoverati con sintomiaumentati a 5.076 (+255), mentre quelli in terapia intensiva ...

sabrina73544637 : RT @GagliardoneS: Respiriamo in modo così brutale.. Nemmeno nei secoli passati si ricorda una dittatura capace di limitare una funzione cos… - BLACKMAGE90 : Ho avuto un flash, un solo istante durante il quale ho pensato che una rivolta –una rivolta vera, ideologicamente b… - lollylolitaa : RT @tmsczn: lasciare like a un messaggio per chiudere una conversazione è talmente crudo che mi fa sentire in colpa, ma che altra scelta ho… - aominchialeggi : Paige Krasikeva: Anche questa ragazza meritava tanto, era a parer mio un bel personaggio. Una morta così brutale pe… - CordioliMirco : RT @GagliardoneS: Respiriamo in modo così brutale.. Nemmeno nei secoli passati si ricorda una dittatura capace di limitare una funzione cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Una brutale MV Agusta Brutale 800 Rosso 2020 prezzo, informazioni tecniche, foto e video InSella.it Steve McClaren: "Allo United serve la brutale onestà di Keane"

"Al Manchester United serve la brutale onestà di Keane". L'ex assistente di Sir Alex Ferguson al Manutd, Steve McClaren , dice la sua su cosa servirebbe ...

"Al Manchester United serve la brutale onestà di Keane". L'ex assistente di Sir Alex Ferguson al Manutd, Steve McClaren , dice la sua su cosa servirebbe ...