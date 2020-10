Torino, il passo indietro di Chiara Appendino: “Non mi ricandido” (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiara Appendino non si ricandida alle prossime elezioni comunali: “Ho deciso di fare un passo di lato”. ROMA – Chiara Appendino non correrà alle prossime elezioni comunali di Torino, in programma nella primavera 2021. La decisione è stata comunicata dalla stessa sindaca con un video su Facebook: “Ho deciso di fare un passo di lato – ha detto l’esponente pentastellata – non correrò nuovamente per la carica di sindaca. Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa“. Una decisione collegata anche alla condanna per falso: “Anche se di lieve entità resta tale. In politica bisogna essere coerenti con ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020)non si ricandida alle prossime elezioni comunali: “Ho deciso di fare undi lato”. ROMA –non correrà alle prossime elezioni comunali di, in programma nella primavera 2021. La decisione è stata comunicata dalla stessa sindaca con un video su Facebook: “Ho deciso di fare undi lato – ha detto l’esponente pentastellata – non correrò nuovamente per la carica di sindaca. Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa“. Una decisione collegata anche alla condanna per falso: “Anche se di lieve entità resta tale. In politica bisogna essere coerenti con ...

