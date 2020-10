Speranza: 'Mai parlato di delazione, contro il Covid serve responsabilità' (Di martedì 13 ottobre 2020) In queste ore è stato detto di tutto: da Matteo Salvini che invita a rileggersi 1984 a Giorgia Meloni che tira in ballo addirittura la Stasi. Il nuovo Dpcm alla destra non è piaciuto, specie il ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) In queste ore è stato detto di tutto: da Matteo Salvini che invita a rileggersi 1984 a Giorgia Meloni che tira in ballo addirittura la Stasi. Il nuovo Dpcm alla destra non è piaciuto, specie il ...

fedefederossi : Un mare di luci di speranza e conforto,ieri in Piazza del Duomo a Milano.Affinché la necessità di ripresa possa por… - Adnkronos : #Speranza e le feste in casa: 'Mai parlato di spiare, solo buonsenso' - diMartedi : #Speranza su #covid19: 'E' la prima volta dopo mesi che le misure tornano ad essere restrittive. Nessuno ha mai par… - romanino48 : RT @valy_s: #COVID19 #Speranza “Nessuno ha mai parlato di delazione. La curva non si piega con misure securitarie” (Ah no?!? E i droni non… - d_essere : “Kolima, Auschwitz bianca Crematorio bianco Fossa comune di ghiaccio Laggiù nel Gulag Il cielo squarcia il vis… -