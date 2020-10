Si è spento Vito Armato (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è spento a Milano, dopo una malattia, Vito era noto in città in tutta la provincia, è stato sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, e per hobby/lavoro organizzava eventi sportivi come “Ustica dreams” Vito Armato era malato da tempo, ma fino all’ultimo non si era fatto scoraggiare,ma il suo quadro clinico si è aggravato negli ultimi giorni.... L'articolo Si è spento Vito Armato puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di martedì 13 ottobre 2020) Si èa Milano, dopo una malattia,era noto in città in tutta la provincia, è stato sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, e per hobby/lavoro organizzava eventi sportivi come “Ustica dreams”era malato da tempo, ma fino all’ultimo non si era fatto scoraggiare,ma il suo quadro clinico si è aggravato negli ultimi giorni.... L'articolo Si èpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Si è spento Vito Armato - quaranta_vito : @BerrageizF1 Che prima finisce quest'quest'anno sportivo e meglio è, perché sono stufo di sentire giustificazioni,… - quaranta_vito : Charles in staccata... per la serie, nn farmi perdere tempo! Seb tra il sorpreso e lo spento #EifelGP - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Ci riempie di gioia la notizia della liberazione in Mali dei nostri connazionali Nicola Chiacchio e padre Luigi Maccalli… -

Ultime Notizie dalla rete : spento Vito Si è spento Vito Armato tvio Treglio e San Vito Chietino, grave incidente tra i due Comuni: feriti e auto in fiamme

Treglio e San Vito Chietino, grave incidente tra i due Comuni: feriti e auto in fiamme Treglio e San Vito Chietino, grave incidente.

Si è spento Vito Armato

Aeronautica Militare, e per hobby/lavoro organizzava eventi sportivi come 'Ustica dreams' Vito Armato era malato da tempo, ma fino all'ultimo non si era fatto scoraggiare,ma il suo quadro clinico si è ...

Treglio e San Vito Chietino, grave incidente tra i due Comuni: feriti e auto in fiamme Treglio e San Vito Chietino, grave incidente.Aeronautica Militare, e per hobby/lavoro organizzava eventi sportivi come 'Ustica dreams' Vito Armato era malato da tempo, ma fino all'ultimo non si era fatto scoraggiare,ma il suo quadro clinico si è ...