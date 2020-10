Scuola, Bussetti: "Nessun ritardo, nomine complete entro due giorni" (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Un anno fa sedeva lui, a Roma, sulla poltrona di ministro dell'Istruzione, in quota Lega. Pochi giorni fa, tornato dirigente scolastico provinciale di Milano, Marco Bussetti ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Un anno fa sedeva lui, a Roma, sulla poltrona di ministro dell'Istruzione, in quota Lega. Pochifa, tornato dirigente scolastico provinciale di Milano, Marco...

GrimoldiPaolo : Non passa giorno senza un atto ostile del #Governo verso la #Lombardia! Oggi task force del #Miur per fare le pulc… - MariaAversano1 : RT @Fabio64356227: La feccia è sempre lega! Si prendono i soldi e si fanno morire 20mila persone di Covid! Si prendono i soldi della scuola… - GiancarloGarci6 : RT @Fabio64356227: La feccia è sempre lega! Si prendono i soldi e si fanno morire 20mila persone di Covid! Si prendono i soldi della scuola… - CarieriF : RT @laura_maffi: ?? Ecco cosa vuol dire prendere in giro i cittadini????? Scuola, Azzolina manda i commissari a Milano: 'Bussetti non ha nomi… - titina49 : RT @laura_maffi: ?? Ecco cosa vuol dire prendere in giro i cittadini????? Scuola, Azzolina manda i commissari a Milano: 'Bussetti non ha nomi… -