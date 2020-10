Ricetta torta senza latte | uova e burro | si fa in 7 minuti | per la dieta è ottima

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 ottobre 2020) Essere asignifica rinunciare a molte cose: in primis, alla libertà di scegliere cosa mangiare e quando farlo e, soprattutto, rinunciare agli alimenti che più amiamo. Esiste però un modo efficace per evitare di mettere peso e togliersi comunque uno sfizio. Ecco ladella: leggerissima. Ingredienti e Procedimentopotrebbero sembrare 3 ingredienti base per la preparazione dei dolci ma non è sempre così. È possibile preparare unaanchequesti e avere un risultato comunque delizioso. Gli ingredienti che occorrono sono: 330 ml di acqua; 300 g di farina ...