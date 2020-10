Questa foto è stata scattata a Lampedusa, ma nel 2011 (Di martedì 13 ottobre 2020) L’8 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una folla ordinata sulla banchina di un porto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Buongiorno da Lampedusa. L’invasione continua!». Il riferimento è alle notizie di cronaca circa i continui sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa (Sicilia) tra settembre e inizio ottobre. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook l’8 ottobre 2020 – Fuori contesto Come ricostruito in un precedente articolo, la foto oggetto della nostra verifica non è stata scattata a Lampedusa l’8 ottobre 2020. ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 ottobre 2020) L’8 ottobre 2020 su Facebook èpubblicata unache mostra una folla ordinata sulla banchina di un porto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Buongiorno da. L’invasione continua!». Il riferimento è alle notizie di cronaca circa i continui sbarchi di migranti sull’isola di(Sicilia) tra settembre e inizio ottobre. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook l’8 ottobre 2020 – Fuori contesto Come ricostruito in un precedente articolo, laoggetto della nostra verifica non èl’8 ottobre 2020. ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus, 17 ore fa questa foto: trema tutto il Portogallo Liberoquotidiano.it Speranza per l’alba di una nuova umanità

In questi giorni abbiamo riaperto l’asilo per i bambini e le bambine dai due ai cinque anni, che ancora non frequentano la scuola dell’obbligo, a cui garantiamo anche il servizio mensa con i prodotti ...

Ligabue smentisce: "Bacio gay? Non ero io in foto, attenti alle fake news"

Luciano Ligabue esce allo scoperto e smentisce le voci che lo identificavano come il misterioso musicista in una foto con un bacio ... Centrale di Milano, era questa l'immagine che ha fatto ...

In questi giorni abbiamo riaperto l'asilo per i bambini e le bambine dai due ai cinque anni, che ancora non frequentano la scuola dell'obbligo, a cui garantiamo anche il servizio mensa con i prodotti ...