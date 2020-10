Palamara, non mi candido, penso a impegno sociale (Di martedì 13 ottobre 2020) “Non è che mi candido, io inizio a fare un discorso penso di impegno pubblico e sociale”. Così Luca Palamara nell’intervista alle Iene Show che andrà in onda stasera, parla della volontà di dare il suo contributo per una “giustizia giusta”. “Questo è quello che mi propongo, non tirare le persone dentro, spiegare come e perché sono successe determinate cose” dice Palamara … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) “Non è che mi, io inizio a fare un discorsodipubblico e”. Così Lucanell’intervista alle Iene Show che andrà in onda stasera, parla della volontà di dare il suo contributo per una “giustizia giusta”. “Questo è quello che mi propongo, non tirare le persone dentro, spiegare come e perché sono successe determinate cose” dice… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

