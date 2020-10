Nuovo Dpcm: limite di 6 persone in casa, per battesimi e matrimoni massimo in 30 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm anti-Covid firmato nella notte dal presidente del Coniglio, Giuseppe Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma gran parte delle anticipazioni sui contenuti pubblicate ieri. La novità principale riguarda il divieto di feste private al chiuso e all’aperto. Nel Dpcm è contenuta anche la raccomandazione di evitare di ricevere in casa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilanti-Covid firmato nella notte dal presidente del Coniglio, Giuseppe Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma gran parte delle anticipazioni sui contenuti pubblicate ieri. La novità principale riguarda il divieto di feste private al chiuso e all’aperto. Nelè contenuta anche la raccomandazione di evitare di ricevere in… td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

