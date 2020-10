Non solo Maria Chiara. In Umbria c'è un problema eroina fra i giovanissimi (Di martedì 13 ottobre 2020) “C’è un territorio che si sta preoccupando”. Le parole del procuratore Alberto Liguori tratteggiano il ritratto di un’area, quella di Terni, che si è trovata di fronte all’ennesima morte per overdose di una persona molto giovane. Ma anche di una regione, l’Umbria, che da anni si trova fronteggiare una diffusione del consumo di droga in media più elevato che in altre regioni. Lo dicono i numeri, che mostrano come l’assunzione non abituale di alcune sostanze sia nella regione del centro Italia più elevata rispetto alla media nazionale. Lo raccontano le storie. E l’ultima è quella di Maria Chiara Previtali, di Amelia, provincia di Terni, morta il giorno dopo aver compiuto 18 anni, a casa del fidanzato. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) “C’; un territorio che si sta preoccupando”. Le parole del procuratore Alberto Liguori tratteggiano il ritratto di un’area, quella di Terni, che si; trovata di fronte all’ennesima morte per overdose di una persona molto giovane. Ma anche di una regione, l’, che da anni si trova fronteggiare una diffusione del consumo di droga in media più elevato che in altre regioni. Lo dicono i numeri, che mostrano come l’assunzione non abituale di alcune sostanze sia nella regione del centro Italia più elevata rispetto alla media nazionale. Lo raccontano le storie. E l’ultima; quella diPrevitali, di Amelia, provincia di Terni, morta il giorno dopo aver compiuto 18 anni, a casa del fidanzato. ...

AlbertoBagnai : Se ne accorgono solo quando tocca a loro. Finché il frame schiaccia gli altri, non si pongono mai una domanda. - marcocappato : C'è posta per me. La Procura di Massa non ricorre solo contro la nostra assoluzione per l'aiuto a morire, ma persin… - robertosaviano : 'Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o non si salva nessuno.' Questa fra… - ex_smiles : RT @nubiepare: Non solo non riesce a seguirlo. Si vede palesemente che si trattiene dal dire qualcosa e cerca di arrampicarsi sugli specchi… - robi_montesardo : @civilttammente @TuttoMercatoWeb Beh questi tipi di cori non vengono cantati solo dai tifosi Juventuni ma bensì anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Calcetto no, palestre sì. Bar, feste e stadi: ecco le nuove regole La Gazzetta dello Sport Non solo Maria Chiara. In Umbria c'è un problema eroina fra i giovanissimi

I dati dello studio Espad dell'Ifc-Cnr restituiscono l'idea di un fenomeno preoccupante: il consumo di droghe pesanti è superiore alla media nazionale. Bufo (unità di strada Perugia): "Il 15% dei nost ...

Vincolo quinquennale, lettera aperta al Presidente Mattarella

Gentilissimi, è molto dibattuto in questi giorni sul vostro giornale e sul vostro sito - e non solo - il problema del vincolo quinquennal ...

I dati dello studio Espad dell'Ifc-Cnr restituiscono l'idea di un fenomeno preoccupante: il consumo di droghe pesanti è superiore alla media nazionale. Bufo (unità di strada Perugia): "Il 15% dei nost ...Gentilissimi, è molto dibattuto in questi giorni sul vostro giornale e sul vostro sito - e non solo - il problema del vincolo quinquennal ...