Napoli può uscire dalla bolla: decretata la fine dell'isolamento (Di martedì 13 ottobre 2020) Buone notizie per il Napoli in vista del big match di sabato con l'Atalanta. La nota da parte del club azzurro che, sulla base delle disposizioni sanitarie ricevuto proprio nelle ultime ore, ha avuto il lascia passare per mandare a casa tutti i giocatori, di fatto ratificando la fine dell'isolamento fiduciario dopo la positività al Covid di Zielinski ed Elmas: "La UOPC Capua dell'Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all'ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell'isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!".

