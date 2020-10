Milan, bilancio in rosso ma la situazione è in netto miglioramento e fa ben sperare in vista del futuro (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazione non è delle migliori in quanto il club ha registrato una perdita di 195 milioni ma c'è fiducia. Leggi su 90min (Di martedì 13 ottobre 2020) Lanon è delle migliori in quanto il club ha registrato una perdita di 195 milioni ma c'è fiducia.

capuanogio : ?? Secondo #MilanoFinanza il CdA del #Milan approverà oggi il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno con una perdita tr… - capuanogio : Il #Milan ha perso negli ultimi tre anni 467 milioni di euro (663 dal 2015 al 2020). Al netto del devastante impatt… - DiMarzio : Il #Milan ha chiuso il bilancio 2020 con un pesante passivo - CCokina12 : RT @Teo__Visma: Per il 28 ottobre, convocati gli azionisti per l'assemblea dei soci del #Milan. Oltre all'approvazione del bilancio di ese… - manuela_orazi : Ma come non era la ?@OfficialASRoma? con le pezze al c..o! -