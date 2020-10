Maltempo: allerta Protezione civile sul Centro e il Sud (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Un sistema perturbato atlantico, proveniente dalla Francia, raggiungerà, nella giornata di domani, i settori più occidentali italiani determinando una fase di tempo instabile su ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Un sistema perturbato atlantico, proveniente dalla Francia, raggiungerà, nella giornata di domani, i settori più occidentali italiani determinando una fase di tempo instabile su ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e v… - GiaPettinelli : Maltempo: allerta Protezione civile sul Centro e il Sud - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Maltempo: allerta Protezione civile sul Centro e il Sud - LatinaQTW : Maltempo, forti piogge e grandinate a Latina e provincia. Nuova allerta - occhio_notizie : ???? #Maltempo, in arrivo temporali e forti venti: allerta meteo in 8 regioni?? -