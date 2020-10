Lecce, segregata dal compagno fugge lanciandosi dal terrazzo (Di martedì 13 ottobre 2020) . Una donna di 37 anni è scappata dalla casa in cui era tenuta segregata dal compagno lanciandosi dalle scale del terrazzo. Quando la loro convivenza era cominciata, un mese e mezzo fa, l’uomo aveva preteso che la donna gli consegnasse le chiavi di casa e il cellulare. Da allora non ha più permesso che uscisse. Era andata a convivere con lui da poco, ma aveva dovuto accettare una strana condizione: consegnare le chiavi di casa e il telefonino al quarantaseienne e restare rinchiusa. Per questo, dopo una violenta aggressione avvenuta nel corso di quella che più che una convivenza era una carcerazione, una donna si è lanciata dalle scale del terrazzo lo scorso sabato in cerca di aiuto. Si è ritrovata in strada con il volto pieno di lividi e in stato di choc, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) . Una donna di 37 anni è scappata dalla casa in cui era tenutadaldalle scale del. Quando la loro convivenza era cominciata, un mese e mezzo fa, l’uomo aveva preteso che la donna gli consegnasse le chiavi di casa e il cellulare. Da allora non ha più permesso che uscisse. Era andata a convivere con lui da poco, ma aveva dovuto accettare una strana condizione: consegnare le chiavi di casa e il telefonino al quarantaseienne e restare rinchiusa. Per questo, dopo una violenta aggressione avvenuta nel corso di quella che più che una convivenza era una carcerazione, una donna si è lanciata dalle scale dello scorso sabato in cerca di aiuto. Si è ritrovata in strada con il volto pieno di lividi e in stato di choc, ...

