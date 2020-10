Inps, la quarantena non è sempre malattia: le regole (Di martedì 13 ottobre 2020) Quarantena non significa malattia. Se questo era già chiaro dal punto di vista medico, adesso lo diventa anche da quello previdenziale. L’Inps ha spiegato in una nota che, in caso di isolamento, non scattano automaticamente la copertura e le procedure legate alla malattia. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Quarantena non significa malattia. Se questo era già chiaro dal punto di vista medico, adesso lo diventa anche da quello previdenziale. L’Inps ha spiegato in una nota che, in caso di isolamento, non scattano automaticamente la copertura e le procedure legate alla malattia.

