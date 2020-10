"Il rischio zero? Non esiste...". E l'immunologa spiega perché (Di martedì 13 ottobre 2020) Martina Piumatti Secondo Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, "il rischio zero non esiste". Sui mezzi pubblici meglio usare Ffp2 "Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilità. Però il rischio zero non esiste per nessuno". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Antonella Viola, uno dei principali immunologi italiani e unica donna del Nordest con un ruolo nell'organizzazione dei biologi molecolari europei, oltre ad essere docente di Patologia all'Università di Padova. Se per l'immunologa azzerare le possibilità di contagio è impossibile, basterebbe seguire qualche regola per ridurre il rischio. La nostra vita non ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Martina Piumatti Secondo Antonella Viola,dell'Università di Padova, "ilnon". Sui mezzi pubblici meglio usare Ffp2 "Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilità. Però ilnonper nessuno". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Antonella Viola, uno dei principali immunologi italiani e unica donna del Nordest con un ruolo nell'organizzazione dei biologi molecolari europei, oltre ad essere docente di Patologia all'Università di Padova. Se per l'azzerare le possibilità di contagio è impossibile, basterebbe seguire qualche regola per ridurre il. La nostra vita non ...

ciropellegrino : Ci sono tante aziende private che potrebbero fare ancora smart working e invece impongono ai dipendenti di tornare… - Corriere : L’immunologa Viola: «Il rischio zero? Non esiste: anche con la mascherina ci si può infettare» - Francescaeffe3 : RT @intuslegens: #Trump guarito in 48h perché ci son le cure. #Giuliani dice che sotto i 50 anni il rischio #COVID19 è zero. #Bassetti che… - ema2777 : @maurorizzi_mr @QuinziUgo Non esiste rischio zero e tra la metro per andare al lavoro ed il calcetto, credo il seco… - IlVentuC : @Ale79Friul @matteosalvinimi Non so a cosa si riferisca. Se ha una fonte me la dica, non è una caccia al tesoro. Su… -