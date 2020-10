IATA, aerei sicuri con uso mascherina (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – La IATA, International Air Transport Association, ha stimato che, da quando è stata dichiarata la pandemia di Covid-19, sia stato registrato un caso di contagio ogni 27 milioni di passeggeri trasportati nel mondo. Sono, infatti, solo 44 i casi in cui la trasmissione del coronavirus è stata assocIATA al viaggio aereo. Nel periodo esaminato hanno viaggiato 1,2 miliardi di passeggeri. Secondo Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo di IATA, “il rischio di contrarre il virus a bordo sembra essere nella stessa categoria di quello di essere colpiti da un fulmine”. David Powell, consulente medico IATA, ha precisato che la maggioranza dei casi segnalati risale al periodo antecedente all’uso obbligatorio della mascherina a bordo e negli aeroporti. Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – La, International Air Transport Association, ha stimato che, da quando è stata dichiarata la pandemia di Covid-19, sia stato registrato un caso di contagio ogni 27 milioni di passeggeri trasportati nel mondo. Sono, infatti, solo 44 i casi in cui la trasmissione del coronavirus è stata assocal viaggio aereo. Nel periodo esaminato hanno viaggiato 1,2 miliardi di passeggeri. Secondo Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo di, “il rischio di contrarre il virus a bordo sembra essere nella stessa categoria di quello di essere colpiti da un fulmine”. David Powell, consulente medico, ha precisato che la maggioranza dei casi segnalati risale al periodo antecedente all’uso obbligatorio dellaa bordo e negli aeroporti.

Sono, infatti, solo 44 i casi in cui la trasmissione del coronavirus è stata associata al viaggio aereo. Nel periodo esaminato hanno viaggiato 1,2 miliardi di passeggeri. Secondo Alexandre de Juniac,

