Guidonia | focolaio nella sede Bartolini | 16 i positivi | 40 persone in isolamento

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sono 16 i casiche hanno il link con ilpresso ladel corriere, mentre 40 sono leindomiciliare. E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 4. Come rende noto l’unità di Crisi della Regione Lazio oggi ci potrebbe essere un aumento dei casi e dei tamponi. su Il Corriere della Città.

Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano sedici casi di positività con link alla sede del corriere e quaranta posti in isolamento domiciliare. É in ...GUIDONIA (attualità) - Partita indagine epidemiologica ilmamilio.it 'Oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Si registra un focolaio presso la sede del co ...