Dayane Mello riceve un regalo dalla figlia: la gieffina ringrazia Stefano Sala (Di martedì 13 ottobre 2020) Dayane Mello emozionata ieri al Grande Fratello Vip dopo aver ricevuto il regalo della piccola Sofia, ha poi ringraziato Stefano Dayane Mello ha ricevuto una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip, durante la nona puntata andata in onda ieri 12 ottobre su Canale 5. La scorsa settimana alcuni concorrenti hanno avuto la possibilità di parlare per qualche minuto con i loro figli al telefono dentro il confessionale. La Mello non è riuscita a parlare con la figlia ed è per questo che nella casa più spiata d'Italia si è lasciata andare a duri sfoghi contro l'ex Stefano Sala e la sua famiglia. Le sue disperate lacrime hanno commosso il pubblico, in ...

