Credito aggiuntivo per PMI | Intesa Sp insieme a BEI

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –Sanpaolo ha attivato, in collaborazione con il Gruppo BEI, “una nuova cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti in essere per circa 2 miliardi di euro nell’ambito del programma GARC (Gestione Attiva Rischio)”. L’operazione che si “colloca nel quadro delle iniziative di gestione dinamica del rischio didiSanpaolo, che perseguono l’obiettivo di ottimizzare le risorse della banca e di stimolare l’accesso aldelle PMI tramite il ricorso al mercato dei capitali”, precisa la nota – attivata congiuntamente con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e organizzata dal team Active Credit Portfolio Steering di...