Covid: Cristiano Ronaldo positivo "In isolamento e asintomatico" (Di martedì 13 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo e' risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato in una nota la Federcalcio portoghese, precisando che l'attaccante della Juventus "sta bene, e' asintomatico e in isolamento". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 ottobre 2020)e' risultatoal coronavirus. Lo ha annunciato in una nota la Federcalcio portoghese, precisando che l'attaccante della Juventus "sta bene, e'e in". Segui su affaritaliani.it

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - ElFinanciero_Mx : #ÚLTIMAHORA Cristiano Ronaldo da positivo a COVID-19 - miko_carneiro : RT @OPauloAlmeida: Cristiano Ronaldo testa positivo à Covid-19. How it started / How it's going - Dizawesome : RT @realmadridindo1: Cristiano Ronaldo positive Covid-19. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cristiano Cristiano Ronaldo positivo al Covid: «Sta bene, è asintomatico» Il Messaggero Cristiano Ronaldo positivo al Covid: l’annuncio della Federcalcio portoghese

L’attaccante bianconero è risultato positivo al coronavirus. In una nota, la Federcalcio portoghese ha annunciato che Cristiano Ronaldo ha contratto il coronavirus. Come riferisce anche Sportmediaset, ...

Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica la Federcalcio portoghese in una nota, nella quale si precisa che il giocatore "sta bene, è senza sintomi ed ...

L’attaccante bianconero è risultato positivo al coronavirus. In una nota, la Federcalcio portoghese ha annunciato che Cristiano Ronaldo ha contratto il coronavirus. Come riferisce anche Sportmediaset, ...L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica la Federcalcio portoghese in una nota, nella quale si precisa che il giocatore "sta bene, è senza sintomi ed ...