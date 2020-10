COVID-19, si abbassa l’età media dei contagiati: uno studio lo conferma (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Governo ha varato il nuovo Dpcm con relativa stretta a feste ed eventi privati, intanto le statistiche dalla Lombardia registrano un sensibile abbassamento dell’età media nei contagi. La stretta da parte del Governo è arrivata, il nuovo Dpcm è in vigore e avrà valenza per i prossimi trenta giorni. A ribadire, qualora ce ne … L'articolo COVID-19, si abbassa l’età media dei contagiati: uno studio lo conferma è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Governo ha varato il nuovo Dpcm con relativa stretta a feste ed eventi privati, intanto le statistiche dalla Lombardia registrano un sensibilemento dell’etànei contagi. La stretta da parte del Governo è arrivata, il nuovo Dpcm è in vigore e avrà valenza per i prossimi trenta giorni. A ribadire, qualora ce ne … L'articolo-19, sil’etàdei: unoloè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

andreadesider10 : #COVID19, si abbassa l'età media dei contagiati ?? - Monica49590572 : @pdnetwork @F_Boccia @repubblica La guardia non si abbassa. Ma neanche si può essere eccessivamente paurosi come ar… - GianfraMD : @MatteoGemmiti1 @tonyo1969 @LorianoRagni @Agenzia_Ansa Io invece si: laurea, specializzazione, esperienza ospedalie… - CercandoCamelot : - RobbiCapp : @manolo_loop @silviaballestra Cresce il covid tra i giovani si abbassa l'età media e si diffonde in relazioni amica… -