Comunali a Torino: Appendino non si ricandida (Di martedì 13 ottobre 2020) Elezioni Comunali a Torino, la sindaca uscente Chiara Appendino non si ricandida: "Ho deciso di fare un passo di lato" Chiara Appendino non si ricandiderà alla guida del comune di Torino alle elezioni amministrative della prossima primavera. Lo ha comunicato lei stessa ai consiglieri Comunali del M5s. Sulla sua decisione pesa la condanna per falso, arrivata lo… L'articolo Corriere Nazionale.

