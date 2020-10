Come Inviare file con WhatsApp da PC o smartphone (Di martedì 13 ottobre 2020) Siamo alle prime armi con WhatsApp e finora ci siamo limitati a condividere solo le fotografie scattate con lo smartphone? Forse non sapete che è possibile usare l'app si WhatsApp per scambiarsi una moltitudine di file, non per forza legate alle immagini.Con WhatsApp possiamo Inviare anche i documenti i formato PDF o in formato Office (docx, xlsx e pptx), Inviare file video di breve durata, condividere un file APK di un'app per Android, Inviare un file EXE di un programma per Windows e molto altro ancora.Se non sapete Come condividere tutti i tipi di file, siete capitati nella guida giusta: nei seguenti capitoli troverete tutti i passaggi necessari per poter ... Leggi su navigaweb (Di martedì 13 ottobre 2020) Siamo alle prime armi cone finora ci siamo limitati a condividere solo le fotografie scattate con lo? Forse non sapete che è possibile usare l'app siper scambiarsi una moltitudine di, non per forza legate alle immagini.Conpossiamoanche i documenti i formato PDF o in formato Office (docx, xlsx e pptx),video di breve durata, condividere unAPK di un'app per Android,unEXE di un programma per Windows e molto altro ancora.Se non sapetecondividere tutti i tipi di, siete capitati nella guida giusta: nei seguenti capitoli troverete tutti i passaggi necessari per poter ...

amnestyitalia : Stiamo cercando un/a Social Media Senior Officer per una sostituzione di maternità. Ecco come inviare la candidatura - matteip : #sms #sms2go VIDEO Come inviare le scadenze per decadi via SMS? GUARDA IL VIDEO! (1782) - PlanItalia : ??WE ARE RECRUITING!!!?? Cerchiamo una persona con esperienza nella coordinazione e gestione dell’amministrazione fin… - Anna72103965 : @contechristino Siiiii... Come si fa a inviare l'aereo ?? - danilo71L : *attenta.Come al solito non rileggo prima di inviare. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Come Inviare 62ma edizione Premio Termoli: come inviare la candidatura Molise News 24 Giro d'Italia Ravenna 2020, strade chiuse

Ravenna, 13 ottobre 2020 – In occasione del passaggio del 103° Giro d’Italia, molto atteso da tutti gli appassionati di ciclismo e non solo, sarà chiusa totalmente al traffico la statale 16 dalle 10 a ...

Covid, Toti: "Il Governo pensi ai matrimoni, ai controlli e al Tpl"

Il presidente della Regione Liguria interviene sulla lettera inviata dalla Conferenza delle Regioni sul nuovo Dpcm ...

Ravenna, 13 ottobre 2020 – In occasione del passaggio del 103° Giro d’Italia, molto atteso da tutti gli appassionati di ciclismo e non solo, sarà chiusa totalmente al traffico la statale 16 dalle 10 a ...Il presidente della Regione Liguria interviene sulla lettera inviata dalla Conferenza delle Regioni sul nuovo Dpcm ...