Clizia Incorvaia felice con il suo Paolo Ciavarro | “Voglio un figlio”

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020)accanto acomincia davvero a pensare al futuro e sogna un figlio al più presto. Ecco le sue parole. foto facebookSi sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono mai lasciati, nonostante la grande differenza di età che li separa, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha compiuto quarant’anni lo scorso 10 Ottobre. E’ stata proprio lei a parlare per la prima volta di famiglia nella sua nuova intervista rilasciata per il settimanale Chi, in cui ha ammesso che il figlio di Eleonora Giorgi e Massimoè proprio la sua “meta perfetta“. Nel frattempo di scoprire insieme quali saranno i loro progetti futuri, vediamo insieme quale sono state nello ...