Champions League: Juve e Inter in chiaro su Mediaset

Tra una settimana prenderà il via la fase a gironi della Uefa Champions League 2020/2021. Anche quest' anno Mediaset trasmetterà, in chiaro e in prima serata su Canale 5, le partite delle squadre italiane.

Nello specifico, l'emittente di Berlusconi garantirà soltanto gli incontri di Juventus e Inter, mentre Atalanta e Lazio saranno coperte da Sky.

Il programma degli incontri su Mediaset:
Mercoledi 21 ottobre Inter-Borussia Moechenglabat
Mercoledì 28 ottobre Juventus-Barcellona
Martedì 3 novembre Real Madrid-Inter

