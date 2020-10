Caster Semenya e la battaglia per continuare a correre (Di martedì 13 ottobre 2020) Lasciatela correre, #LetHerRun. È l’hashtag che da più di un mese accompagna sui social Caster Semenya, da quando il Tribunale federale svizzero ha rigettato il ricorso dell’atleta olimpionica e della Federazione sudafricana d’atletica. L’ottocentista aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna: nel 2019 aveva stabilito che Semenya dovesse sottoporsi a cure per diminuire il proprio livello di testosterone per poter gareggiare. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Lasciatela correre, #LetHerRun. È l’hashtag che da più di un mese accompagna sui social Caster Semenya, da quando il Tribunale federale svizzero ha rigettato il ricorso dell’atleta olimpionica e della Federazione sudafricana d’atletica. L’ottocentista aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna: nel 2019 aveva stabilito che Semenya dovesse sottoporsi a cure per diminuire il proprio livello di testosterone per poter gareggiare.

