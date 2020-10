Call of Duty Black Ops Cold War - prova (Di martedì 13 ottobre 2020) La strada che ha portato al tradizionale appuntamento con il franchise di Call of Duty, quest'anno, ha avuto un sapore totalmente differente rispetto al passato. Pensiamo alle tempistiche di annuncio ad esempio. Queste ultime, solitamente, prevedono una prima presentazione del nuovo capitolo attorno al mese di maggio per poi passare ad un reveal in pompa magna in occasione di eventi di assoluta importanza come l'E3 di Los Angeles o la Gamescom di Colonia, fino ad arrivare nei negozi verso la fine dell'anno. Tutto questo, nel 2020, non è stato ovviamente possibile a causa della pandemia globale, che ha portato alla cancellazione di tutte le convention mondali dedicate ai videogiochi.Activision si è vista costretta a modificare il percorso del suo prossimo Call of Duty rinunciando al consueto iter e alle ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) La strada che ha portato al tradizionale appuntamento con il franchise diof, quest'anno, ha avuto un sapore totalmente differente rispetto al passato. Pensiamo alle tempistiche di annuncio ad esempio. Queste ultime, solitamente, prevedono una prima presentazione del nuovo capitolo attorno al mese di maggio per poi passare ad un reveal in pompa magna in occasione di eventi di assoluta importanza come l'E3 di Los Angeles o la Gamescom di Colonia, fino ad arrivare nei negozi verso la fine dell'anno. Tutto questo, nel 2020, non è stato ovviamente possibile a causa della pandemia globale, che ha portato alla cancellazione di tutte le convention mondali dedicate ai videogiochi.Activision si è vista costretta a modificare il percorso del suo prossimoofrinunciando al consueto iter e alle ...

