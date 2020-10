Basket, un positivo al Covid per Cantù: si tratta di James Elliot Smith (Di martedì 13 ottobre 2020) In un momento molto complicato in un tutto il mondo per via della pandemia di Covid-19, anche il Basket italiano non viene risparmiato da questo maledetto virus. L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantu’, infatti, ha reso noto che i tamponi effettuati nella giornata di ieri ai componenti del team squadra hanno dato esito negativo, fatta eccezione per James Elliott Smith. Il cestista, che risulta attualmente asintomatico, dovrà osservare il periodo di quarantena previsto dalle normative vigenti, per poi sottoporsi ad un nuovo test rinofaringeo. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) In un momento molto complicato in un tutto il mondo per via della pandemia di-19, anche ilitaliano non viene risparmiato da questo maledetto virus. L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantu’, infatti, ha reso noto che i tamponi effettuati nella giornata di ieri ai componenti del team squadra hanno dato esito negativo, fatta eccezione per. Il cestista, che risulta attualmente asintomatico, dovrà osservare il periodo di quarantena previsto dalle normative vigenti, per poi sottoporsi ad un nuovo test rinofaringeo.

Pistoia Basket 2000, squadra nuovamente al completo. Negativizzati i tre casi di Covid-19

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare che, a seguito dei controlli medici previsti con doppio tampone nell’arco di 72 ore, è stata confermata la negatività al Covid-19 dei tre membri del Team S ...

