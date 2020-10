Atterrano con un jet privato e chiedono asilo. L’assurda storia di 4 immigrati iracheni (Di martedì 13 ottobre 2020) Monaco, 13 ott – «Rifugiati» iracheni arrivano in Germania con un jet privato e chiedono lo status di protezione internazionale. Quanto è accogliente Mamma Ue! Definire peculiare questo caso di immigrazione è un eufemismo, ma nell’Europa dei confini apertissimi capita di tutto. L’arrivo a Monaco I fatti sono avvenuti il 9 ottobre scorso, ma la Bild ne dà notizia solo oggi. Una famiglia proveniente dall’Iraq e composta da quattro persone – padre 49enne, moglie di 44 anni e due figli di 7 e 12 anni – si è presentata ai funzionari dell’aeroporto di Monaco dopo essere scesa da un volo privato proveniente da Istanbul e diretto verso lo Stato caraibico della Dominica. Il velivolo, a detta del capofamiglia, aveva fatto scalo nella città ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Monaco, 13 ott – «Rifugiati»arrivano in Germania con un jetlo status di protezione internazionale. Quanto è accogliente Mamma Ue! Definire peculiare questo caso di immigrazione è un eufemismo, ma nell’Europa dei confini apertissimi capita di tutto. L’arrivo a Monaco I fatti sono avvenuti il 9 ottobre scorso, ma la Bild ne dà notizia solo oggi. Una famiglia proveniente dall’Iraq e composta da quattro persone – padre 49enne, moglie di 44 anni e due figli di 7 e 12 anni – si è presentata ai funzionari dell’aeroporto di Monaco dopo essere scesa da un voloproveniente da Istanbul e diretto verso lo Stato caraibico della Dominica. Il velivolo, a detta del capofamiglia, aveva fatto scalo nella città ...

Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: I «rifugiati» avevano acquistato il velivolo per la modica somma di 60mila euro - JohSogos : RT @IlPrimatoN: I «rifugiati» avevano acquistato il velivolo per la modica somma di 60mila euro - IlPrimatoN : I «rifugiati» avevano acquistato il velivolo per la modica somma di 60mila euro - LeViedeiTesori : Da una parte il mare, dall’altro le piste dell’aeroporto con gli aerei che atterrano e decollano. È una delle esper… -