Arriva il Bonus “Abitare” a sostegno delle famiglie in difficoltà

Un nuovo Bonus è in arrivo, proposto dal Comune di Biella. Il Bonus è per tutti i cittadini residenti nei comuni del Biellese da almeno un anno che hanno subito una diminuzione del reddito del 20% a causa della pandemia. Essi possono richiedere un contributo per effettuare spese condominiali, utenze domestiche, canoni di locazioni in ritardo con i pagamenti marzo/ottobre 2020. Bonus "Abitare" Il Bonus "Abitare oltre l'emergenza" è pensato quindi per dare sostegno ai cittadini biellesi per il mantenimento della casa che hanno subito morosità a causa dell'emergenza covid-19. Sono stati stanziati per il progetto 105 mila euro, per riuscire a coprire almeno 100 richieste di sostegno. L'erogazione del contributo ...

