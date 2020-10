Appendino non ha nessuna poltrona pronta a Roma (Di martedì 13 ottobre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la decisione di non ricandidarsi alle elezioni 2021, a chi le chiedeva quale sarà il suo futuro ha voluto ribadire che non si sono ruoli che sta aspettando di ricoprire.“Non è che ogni volta che si fa passo di lato significa che c’è un’altra poltrona pronta, ho fatto un passo di lato per coerenza e i prossimi otto mesi saranno tutti concentrati sulla città”.“Si fa politica perché si è coerenti con sé stessi – aggiunge Appendino – io continuerò a fare politica, ma il passo di lato non significa che ci sia qualcos’altro pronto”.“È il momento che non si parli più di Appendino, ma che le forze politiche inizino a parlare del ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 13 ottobre 2020) La sindaca di Torino, Chiara, dopo la decisione di non ricandidarsi alle elezioni 2021, a chi le chiedeva quale sarà il suo futuro ha voluto ribadire che non si sono ruoli che sta aspettando di ricoprire.“Non è che ogni volta che si fa passo di lato significa che c’è un’altra, ho fatto un passo di lato per coerenza e i prossimi otto mesi saranno tutti concentrati sulla città”.“Si fa politica perché si è coerenti con sé stessi – aggiunge– io continuerò a fare politica, ma il passo di lato non significa che ci sia qualcos’altro pronto”.“È il momento che non si parli più di, ma che le forze politiche inizino a parlare del ...

