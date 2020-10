Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 20:10 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione una buona sera della redazione e Gabriella Luigi in studio cercheremo di licenziare il decreto già stasera l’ho detto il premier Giuseppe conte con l’ultima circolare del Ministero della Sanità potremmo ridurre anche la quarantena di 14 giorni iniziali Così ha detto il comitato tecnico scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid e il governo sta ancora lavorando sugli ultimi dettagli obiettivo evitare un lockdown o misure che porti in onda economico eccessivo tutelando la salute boccia riunisce la cabina di regia con le regioni speranza queste potranno imporre solo norme più restrittive aggiunto le prime dosi di vaccino entro la fine dell’anno assicura il ministro Di Maio conta detto di poter escludere lockdown e lo dico a ragion veduta se la curva dovesse ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione una buona sera della redazione e Gabriella Luigi in studio cercheremo di licenziare il decreto già stasera l’ho detto il premier Giuseppe conte con l’ultima circolare del Ministero della Sanità potremmo ridurre anche la quarantena di 14 giorni iniziali Così ha detto il comitato tecnico scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid e il governo sta ancora lavorando sugli ultimi dettagli obiettivo evitare un lockdown o misure che porti in onda economico eccessivo tutelando la salute boccia riunisce la cabina di regia con le regioni speranza queste potranno imporre solo norme più restrittive aggiunto le prime dosi di vaccino entro la fine dell’anno assicura il ministro Di Maio conta detto di poter escludere lockdown e lo dico a ragion veduta se la curva dovesse ...

fanpage : 'Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina'. Arriva la precisazione del Viminale - fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : Nuovo #Dpcm, le regioni chiedono altro tempo - AntonellaStara3 : RT @NotizieFrance: Borrelli: 'Ditemi qual è il mio sputtanamento verso Napoli. Io sindaco? Se i napoletani...' -