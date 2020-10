Uber Eats: funzionari indagati per sfruttamento di fattorini (Di lunedì 12 ottobre 2020) I lavoratori sono stati pagati tre euro per consegna, indipendentemente dalla durata del viaggio da compiere. Le indagini, che la Procura ha appena chiuso, hanno come obiettivo un totale di 10 persone per sfruttamento dei lavoratori di Uber Eats e reati fiscali, attraverso false fatture. Tra gli accusati una “manager” di Uber Eats Italia. Abuso di debolezzaSecondo l’accusa del PM Paolo Storari, la manager e altri tre indagati, dirigenti delle società intermedie Frc e Flash Road Citypar, hanno assunto addetti alle consegne a domicilio all’interno di queste due società, “poi assegnate al gruppo Uber Eats in condizioni operative”. “Avrebbero approfittato dello stato di necessità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 ottobre 2020) I lavoratori sono stati pagati tre euro per consegna, indipendentemente dalla durata del viaggio da compiere. Le indagini, che la Procura ha appena chiuso, hanno come obiettivo un totale di 10 persone perdei lavoratori die reati fiscali, attraverso false fatture. Tra gli accusati una “manager” diItalia. Abuso di debolezzaSecondo l’accusa del PM Paolo Storari, la manager e altri tre, dirigenti delle società intermedie Frc e Flash Road Citypar, hanno assunto addetti alle consegne a domicilio all’interno di queste due società, “poi assegnate al gruppoin condizioni operative”. “Avrebbero approfittato dello stato di necessità di ...

