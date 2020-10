Tom Parker: “ho un tumore al cervello inoperabile” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tom Parker ha apertamente annunciato, con un post su Instagram, di essere da tempo malato di tumore al cervello. L’ex leader dei The Wanted, Tom Parker, ha deciso di rivelare ai suoi fan il motivo della sua lunga assenza dai social che aveva fatto preoccupare molti di loro. Gli è stato diagnosticato un tumore al … L'articolo Tom Parker: “ho un tumore al cervello inoperabile” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tomha apertamente annunciato, con un post su Instagram, di essere da tempo malato dial. L’ex leader dei The Wanted, Tom, ha deciso di rivelare ai suoi fan il motivo della sua lunga assenza dai social che aveva fatto preoccupare molti di loro. Gli è stato diagnosticato unal … L'articolo Tom: “ho unalinoperabile” proviene da YesLife.it.

